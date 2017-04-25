Kocaeli'de Fetö/pdy Davası

Kocaeli'de, "Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan yargılanan sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Polat ve avukatı Cengiz Yılmaz hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı Muhittin Paça, sanığın yeniden yapılan "ByLock" raporunu okudu.



Esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Hasan Gündüz, sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Sanık Polat, esas hakkındaki savunmasında, hakkındaki tanık ifadelerinin doğru olmadığını iddia ederek, suçlamaları reddetti.



Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti.