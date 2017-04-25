Kocaeli Cezaevi Firarisi Yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı



Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, cezaevinden firar eden K.Y. yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından yakalandı.



İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri ile Sümer Polis Merkezi ekipleri hırsızlık, adam yaralama ve mala zarar verme gibi suçlardan tutuklanarak konulduğu cezaevinden firar eden K.Y'nin Serdar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Polisleri gören K.Y., kaçıp ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. K.Y. yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından 5 ekip tarafından Kaya Sokak'ta sıkıştırıldı. K.Y. polise mukavemette bulununca biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Üzerinde bıçak bulunan K.Y., İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.