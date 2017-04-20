Kocaeli Arıtma Tesisinde Çalışmalar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Kocaeli'de inşa edilen Kocaeli Atıksu Arıtma Tesisi'nde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin kuzeyinde hayata geçirilen entegre atıksu arıtma tesisi projesi ile Kocaeli'nin altyapı geleceğine önemli bir garanti oluşturduklarını belirtti.



50 milyonluk yatırımla ilçenin atık sularını inşa ettikleri 121 kilometrelik hat ile toplayarak Kocaeli Atıksu Arıtma Tesisimizde en ileri teknoloji ile arıtacaklarını ifade eden Keleş, şunları kaydetti:



"Şehrimizin birçok ilçesinde yüksek teknolojiye sahip atık su arıtma tesisleri inşa ettik. Planladığımız projeleri hayata geçirerek bu tesislere yenilerini ekliyoruz. Karasu Atıksu Arıtma Tesisimizden sonra şehrimizin kuzeyi için yeni bir tesis daha inşa ediyoruz. Kocaali Atıksu Arıtma Tesisimizin de gövdesi büyük oranda tamamlandı. Ekiplerimizin yoğun gayretleriyle atık su arıtma tesisimiz yükseliyor."



Keleş, şehrin altyapı geleceğini garanti altına alacak projelerde temel hassasiyetin çevre olduğunu vurguladı.



Sakarya'nın 16 ilçesinde atık su arıtma tesisleri ve entegre kanalizasyon hatları inşa ederek şehrin atık sularını yüksek teknoloji ile arıttıklarını belirten Keleş, açıklamasında şunları kaydetti:



"Kocaali ilçemizde hataya geçirdiğimiz dev projede çalışmalar sürüyor. Yatırımımızın değeri 50 milyon lira ve en önemli bölümünü arıtma tesisimiz oluşturuyor. Atık su havuzlarının inşası tamamlandı. Kontrol ve makine odalarımızda çalışmalar sürüyor. Tesisimiz büyük oranda tamamlandı. Hızlı bir şekilde Kocaali Atıksu Arıtma Tesisimizi tamamlayarak inşallah ilçemizin tüm atık su sorununu ortadan kaldıracağız. 6 adet terfi merkezimizde şuanda hazır durumda. Projenin tamamlanmasıyla Kocaeli'nin atık su sorununu çözüme kavuştururken Karadeniz'i de korumuş olacağız. Sık sık dile getiriyoruz; hedefimiz tüm ilçelerimizi atık su arıtma tesisleri ile buluşturarak şehrimizin geleceğini önemli bir garanti oluşturmak."