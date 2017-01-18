KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Büyükelçi Kanbay'ı Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ı kabul etti.



KKTC Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabulde Akıncı ile Kanbay, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Beşli Kıbrıs Konferansı ve müzakere süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.



Derya Kanbay, görüşme sonrası 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan TBMM'nin yıkılan duvarlarından bir parçayı da içeren anı kartını Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sundu.