Kjaer İçin Geliyorlar!

Fenerbahçe yönetimi, geçen hafta Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers aracılığıyla Simon Kjaer'e talip olan Hull City'ye randevu verdi.



İngiliz ekibinin kulüp sekreteri David Beeby ile asistanı Bronwen Walker'ın yarın İstanbul'da olacakları bildirildi.



Beeby ve asistanın Inter'den kiraladıkları Andrea Rannochia'nın yerine düşündükleri Danimarkalı futbolcu için Fenerbahçe'ye 9-10 milyon euro civarında bir teklif sunacağı öğrenildi.



Sarı-lacivertli yönetimin Kjaer için gelecek iki İngiliz yetkiliyi en üst düzeyde ağırlamayacağı da gelen bilgiler arasında.



(Fotomaç)