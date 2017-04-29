Kızılcabölükspor-Kozan Belediyespor: 2-1





STAT: Kızılcabölük Semt Sahası



HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Mesut Küçükarslan (xx), Barış Akdağ (xx)



KIZILCABÖLÜKSPOR: Mert Can (xxx) - Semih (xxx), Tayfun (xx), Mustafa (xx) (Dk. 78 Hüseyin x), Adem (xx), Burak (xx) (Dk. 58 Ali Helvacı xx), Eren (xx), Taygun (xxx), Serkan (xxx), Reha (xxx), Canberk (xx) (Dk. 75 Muhittin x)



KOZAN BELEDİYESPOR: Veysel (x) - Cevher (xx), Ömer (xxx) (Dk. 78 Taner x), Oğuzhan (xx), Yaşar (xx) (Dk. 68 Murat x), Zeki (xx), Altan (xx), Kadir (xx), Rıdvan (xx), Sami (xx) (Dk. 46 Ebu Sıddık xx), Ercan (xxx)



GOLLER: Dk. 34 Reha, Dk. 68 Serkan (Kızılcabölükspor), Dk. 52 Ercan (Kozan Belediyespor)



SARI KART: Adem (Kızılcabölükspor)



DENİZLİ'nin 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki temsilcisi Kızılcabölükspor seyircisi önünde Kozan Belediyeaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu 52 puanla 7'nci sırada tamamladı. Hiçbir iddiası bulunmayan 2 takımın mücadelesinde Kızılcabölükspor'un gollerini 34'üncü dakikada Reha, 68'inci dakikada Serkan atarken, Kozan Belediyespor'un tek sayısını 52'nci dakikada Ercan kaydetti. Bu sonuçla 45 puanda kalan konuk takım ligi 11'inci bitirdi.



- Denizli