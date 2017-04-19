Kızılay, İş Süreçlerini Tek Elden Yönetecek

Türk Kızılayı, iş süreçlerinin bütünleşik bir şekilde yürütülmesine ivme kazandıracak yeni bir yazılım sistemine geçecek.



Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, insani yardım alanında da öncü olmayı hedefleyen Kızılay, çözüm ortağı Vektora firması ile SAP Kurumsal Yazılım Çözümü kurulumu gerçekleştirecek. Stratejik planlama, proje yönetimi, satış, üretim, dağıtım, mali kaynaklar yönetimi, satın alma, bakım onarım, stok yönetimi, kalite yönetimi, değerlendirme ve denetleme, insan kaynakları yönetimi gibi iş süreçlerinin bütünleşik bir şekilde yürütülmesinde ivme kazandıracak yeni bir yazılım sistemine geçilecek.



Kızılay profesyonelleri ile yazılım uzmanları "Kızılay Pusula" projesi kapsamında 15 ay mesai harcayarak, Kızılay'ı geleceğe taşıyacak sistemi hayata geçirecek.



Projenin ilk toplantısı Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Genel Müdür Mehmet Güllüoğlu, genel müdür yardımcıları, Kızılay üst düzey yöneticileri ve firma temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.



Kınık, SAP'yi hayata geçirecek olmaktan büyük heyecan duyduğunu ifade ederek, "149 yıllık bir kuruluş olmamızın birçok avantajı ve dezavantajı var. Bu proje sayesinde bunların en iyi şekilde değerlendirileceğini düşünüyorum. Bu proje, sadece Kızılay çalışanlarına değil, bağışçılar, gönüllüler, paydaşlar, tedarikçiler, diğer sivil toplum kuruluşlarını da içine alacak bir proje olacak ve işlerimizi kolaylaştıracak. Projenin başarısı için tüm bunları analiz etmek önemli." dedi.



Sistem kurmaya çalıştıklarını belirten Kınık, şunları söyledi:



"Kurumsal değişim ve dönüşüm sürecimize büyük katkısı olacak bir sistem. Kurumları geçmiş bilgilerle yönetebilirsiniz. Bu, müfettiş tarzında bir yönetim anlayışıdır. Güncel bilgiye sahipseniz iyi bir yönetici olursunuz. Geleceğin bilgisine sahipseniz yenilikçi, devrimci ve arif bir yönetici olursunuz. Bugün bu proje ile bu yola adım atıyoruz. Bu proje çerçevesinde, sektöre terminoloji üretmemiz de gerekiyor. Bu noktada Kızılay'ın özgünlüğünü de koruyacağız. Önümüzde zor bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu sistemi gerçek anlamda hayata geçirebilirsek belki de Kızılay önümüzdeki 50 yıla yeterli gelecek bir sistem kurmuş olacak. Bu sistem, bize yeni yönetmelikler de sunacak. Bundan sonra Kızılay'ı bu yönetmeliklerle yöneteceğiz."



Vektora Genel Müdürü Turgay Piyadeoğlu da yazılımın Kızılay'a özgü olacağını ve bundan sonraki tüm iş süreçlerinin çekirdeğini oluşturacağını belirterek, "Bu proje, alanında, Türkiye'deki en büyük projelerden biri olacak. 15 ay sonra ortaya çıkacak olan sistem, dünyadaki benzer kuruluşlar için de örnek teşkil edecek." ifadelerini kullandı.