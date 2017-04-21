Kızılay'dan Çocuklara Özel, 23 Nisan Tasarımlı Maden Suyu

Kısa bir süre önce Premium segmentine iddialı bir giriş yapan Kızılay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özgü bir tasarımla bu kez çocuklar için Premium maden suyu üretti. "23 Nisan Kutlu Olsun" yazısının yer aldığı bu özel tasarım maden suyu portakal bisküvi aromalı- elmalı içeriğiyle çocukların beğenisine sunulacak.

ÇEVİR AÇ KAPAKLI

Çocuklar için özel üretilen 25cl. çevir- aç kapak Premium maden suyu şişeleri 23 Nisan'da düzenlenecek etkinliklerde dağıtılacak.

Her geçen gün ürün portföyünü geliştiren Kızılay, 16 farklı tadı, 25 ambalaj çeşidi ile Kızılay Minarelli su içeceklerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Kızılay, yılda 1 milyar 100 milyon şişeleme yapıyor.

DÜNYADA İYİLİK İÇİN İÇİLEN TEK MADEN SUYU

Dünyada iyilik için içilen, içildiği zaman başkasına yarayan tek maden suyu olan Kızılay maden suyundan elde edilen gelirin tamamı başkalarına yardım için kullanılıyor.

Kızılay Maden Suyu, aralarında Çin ve Finlandiya'nın da bulunduğu 24 ülkeye ihraç ediliyor. Önümüzdeki yıllarda ihraç edilen ülke sayısının 40'a yükseltilmesi hedefleniyor.