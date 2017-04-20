Kızılay'dan "81 İl 81 Öğrenci" Projesi
Bayburt'tan bir öğrenci, "81 il 81 öğrenci" projesi kapsamında İstanbul'a gidecek.
Bayburt'tan bir öğrenci, "81 il 81 öğrenci" projesi kapsamında İstanbul'a gidecek.
Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Fikret Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 81 ilden, 81 öğrencinin İstanbul'da buluşacağını söyledi.
Organizasyonun Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım öncülüğünde yapıldığını belirten Aksoy, "81 ilden farklı özelliklere haiz öğrencileri İstanbul'da buluşturuyoruz. 23 Nisan kutlamaları kapsamında bir araya gelecek öğrenciler ilk defa uçağa binecek ve İstanbul'un tarihi, kültürel ve doğal mekanlarını gezecekler." dedi.
Aksoy, Bayburt'tan da Mahmut Kemal Yanbeğ Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elifnur Yılmaz'ın, Kızılay Bayburt Şube yöneticisi Günay Göktürk refakatinde 4 gün İstanbul'da misafir edileceğini kaydetti.