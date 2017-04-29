Kızıl Şahinlerin Av Mesaisi Başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğanın canlanmasıyla kızıl şahinler, av mesaisine başladı.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde uzun ve ağır geçen kış mevsiminin ardından karların erimesiyle birlikte doğa canlanmaya başladı.



Sarıkamış ilçesinde tarla ve çayırlarda karların erimesinin ardından yaban hayatında hareketlilik gözlendi.



Bahara zayıf çıkan kızıl şahinler, Hançerli Düzü mevkisindeki tarım arazilerinde besin arayışına başladı.



Yılan, kertenkele, kör fare hatta tavşan gibi türleri de avlayarak hayatını idame ettirmeye çalışan kızıl şahinlerin av mesaisine yoğunlaştığı görüldü.