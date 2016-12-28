Kız Öğrenciye Cinsel Saldırı

Şişli'de, kaldığı yurda giden kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kaldığı yurda giden kız öğrencinin yolunu kesip 4 metre yüksekten aşağı atarak yaralayan ve ardından cinsel saldırıda bulunan Moğolistan uyruklu Tuvshınbayar E'nin (32), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına karar verildi.



Öğrencinin cep telefonunu da gasbeden ve kimliği, çevredeki güvenlik kameraları sayesinde tespit edilen zanlı dün gözaltına alınmıştı.



İfadesiyle kamera görüntüleri uyuşmayan zanlının, 15 dakika boyunca takip edip ıssız bir yere gelince arkadan hızla yaklaşarak yere yatırdığı kız öğrenciyi, 4 metrelik yükseklikten aşağı attığı ve cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi.



Polisin baygın halde bulduğu ve belinde kırık olan genç kız hastaneye kaldırılmıştı.