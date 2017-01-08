Kitap Toplamak İçin Okula Çadır Kuruldu

SAMSUN'da Kazım Orbay İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Tuğba Çiçek'in hazırladığı 'Kitap çadırı' projesi kapsamında okulun içine çadır kuruldu. Öğrenciler çadırın içindeki sepetlere kitap bağışında bulundu. Toplanan kitaplar bir ilkokul kütüphanesine verilecek.



İlkadım İlçesi'nde bulunan Kazım Orbay İlkokulu 2/A sınıfı sınıf öğretmeni olan Tuğba Çiçek, 2016-2017 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte eylül ayında 'Kitap çadırı' projesi hazırladı. Kendisi de izci lideri olan Tuğba Çiçek, öğrencilerin kitap bağışına ilgisini çekebilmek için okulun giriş kapısının yanındaki alana çadır kurdu. 'Çadırımda kütüphane' sloganı ile başlatılan proje kapsamında öğrenciler getirdikleri kitapları bağışlamak için çadırın içine girip buradaki sepetlere bırakmaya başladı.



Toplanan kitaplar mart ayında, kitap kardeşi olarak seçilen Asarcık İlçesi'ndeki Yeşilköy İlkokulu'nun kütüphanesine verilecek.



Öğretmen Tuğba Çiçek, çocukların küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve kitap bağışında bulunmalarını özendirmek amacıyla ilgi çekmesi için çadırı kullanmaya karar verdiklerini söyledi. Çiçek, "Öğrencilerimiz çadırın içine girmek için kitap getiriyor ve bağışlıyorlar. Bu proje öğrencilerimizden büyük ilgi çekti. Oyun çağındaki çocuklar oldukları için hemen dikkatlerini çekti. Topladığımız kitapları kitap kardeşi olarak seçtiğimiz ilkokula vereceğiz. Hedefimiz 500 kitap toplamak. İnşallah hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.



Kitap bağışında bulunanlardan ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Buse Alaman, "Köylerde hiç kütüphane yok. Kardeşlerimiz kitap alamıyor. onlar için kitap topluyoruz. Kitapları biriktirip kardeşlerimize göndereceğiz onlarda kitap okuyacaklar. Çadırı da çok beğendim. Rengini çok sevdim" dedi.



İkinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Asude Serra Şirin de kitap bağışladığını, yine kitap getireceğini söyledi. Şirin, "Ben de arkadaşlarım da çok kitap getirdik getirmeye de devam edeceğiz. Topladığımız kitapları, kitap kardeşlerimize göndereceğiz" diye konuştu.



- Samsun