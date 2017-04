Kitabını Kılıçdaroğlu'na Hediye Etti

İZMİR'in Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar, çocukluk ve gençlik yıllarını, siyasi hayatını ve belediye başkanlığı dönemini bizzat kaleme aldığı 'Bir Başkan, Bir Şehir, Bir Aşk' adlı kitabını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye etti. Kılıçdaroğlu, "Yaşadıklarını not almaya devam et, daha çok siyasi anı biriktireceksin" dedi.



Karşıyaka Belediye Başkanı 48 yaşındaki Hüseyin Mutlu Akpınar, Doğan Kitap tarafından basılan ve otobiyografi niteliği taşıyan 'Bir Başkan, Bir Şehir, Bir Aşk' adlı kitabını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye etti. Akpınar, Kılıçdaroğlu'nun kitabı ilk kez kitabevinin vitrininde gördüğünü ve şaşırdığını aktardığını belirterek, şunları söyledi:



"Daha sonra da bir gazetenin kitap ekinde görmüş, yanındakilere 'kendi mi yazdı yoksa başkasına mı yazdırdı' diye sormuş. Benim yazdığımı öğrenince daha çok sevinmiş. Görüşmemizde bana kitap yazma fikrinin nasıl oluştuğunu sordu. Amacım belediye başkanlığında 35.5 yılımı anlatmaktı ama baktım ki bana bunları yaptıran çocukluğum ve gençliğimin siyasi altlığı. O yaşadıklarım bugünkü yöneticiliğimi şekillendirdi. Kitapta kendimi anlattım, içimi döktüm, bunun bir meslek değil yaşam biçimi olduğunu vurguladım. Genel Başkanım da 'yaşadıklarını not almaya devam et, daha çok siyasi anı biriktireceksin' dedi. İzmir Kitap Fuarı'nda çok büyük ilgi vardı, 1 Mayıs'ta da Burdur Kitap Fuarı'na katılacağım."



