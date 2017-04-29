Kırşehir'dek Asri Mezarlıkta Şehitlik Yapılacak

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yapımı devam eden asri mezarlıkta 100 kişilik şehitliğin de yer alacağını bildirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, asri mezarlık alanındaki çalışmaları inceleyen Başkan Bahçeci, kenti imar etmek ve eksik olan ihtiyaçlarını gidermek için hazırladıkları projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.



Boztepe yolu üzerinde etaplar halinde yapılacak olan asri mezarlıkta, cami, gasilhane, taziye evi, yönetim binası, çeşmeler ve mermer atölyelerinin de bulunacağını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:



"Asri mezarlık inşaatımız başladı ve hızla devam ediyor. İnşallah süresinden önce bitirilecek. Burada ilk etap da idari binamız morglarımız, taziye evlerimiz ve 400 mezar hazır olacak. 100 kişilik de şehitliğimiz olacak. Yıllar içerisinde ihtiyaca göre büyütülecek projemiz yaklaşık 200 dönüm alan içerisine yerleşmiş durumda. Boztepe yolu üzerinde iyi bir noktada. Sonra ki etaplarda camimiz diğer tesislerimiz inşallah etap etap yapılacak. İlk etapı önümüzdeki yıl bitirip defin işlemlerine başlayacağız."