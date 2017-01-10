Kırşehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Mucur'dan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine seyir halinde olan M.K'nin kullandığı 50 KF 254 plakalı kamyonet, Budak köyü yakınlarında buzlanma nedeniyle araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Araçta sıkışan sürücü T.D, S.D ile eşi M.K, sağlık ekibi ve çevredekilerin yardımıyla bulundukları yeden çıkarılarak Mucur Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.