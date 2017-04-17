Kırmızı Işıkta Geçip Otomobile Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Olay, gece saat 23.00 sularında Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu ve Gülistan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi yönünden Adalet Mahallesi istikametine giden ve kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen 20 FJ 205 plakalı motosiklet sürücüsü Emrah Güven, Sait B. yönetimindeki 20 DB 237 plakalı otomobile sol yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Güven, yola savruldu. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, yaralıları Servergazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Emrah Güven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ