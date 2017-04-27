Kırklareli'nde Teog Heyecanı

Kırklareli'nde, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi ortak sınavların ikinci günkü oturumu başladı.



Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, sınav öncesinde okul bahçesinde toplandı. Bazı öğrenciler, bir araya gelerek dua okudu. Ardından öğretmenler öğrencileri, sınıflara aldı.



Sınıflardaki gözetmen öğretmenler de, öğrencilere sınav süresi ve kurallara ilişkin bilgi verdi.



Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınava katılan öğrencilere başarılar diledi.



Öğrenciler için TEOG sınavının önemli olduğunu ifade eden Aşım, öğrencilerin sınavda stres yapmaması önerisinde bulundu.



Aşım, 69 okulda yapılan sınavlara 3 bin 711 öğrencinin katıldığını anımsattı.



Oturumlar, saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak. Aralar 20 dakika olacak. Sınav, tüm merkezlerde eş zamanlı gerçekleştirilecek.