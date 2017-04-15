Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu

Pınarhisar ilçesinde, izinsiz define aradığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslambeyli köyünde Bekçitepe mevkisinde izinsiz define arandığı bilgisine ulaştı.





Ekipler, düzenlenen operasyonda M.D'yi detektör ile tarlada define ararken suç üstü yakaladı.



Gözaltına alınan M.D'nin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu düşünülen 4 adet materyal ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.