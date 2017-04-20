Kırklareli'nde "Akılcı İlaç Kullanımı" Eğitimi

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, öğretmenlere yönelik "akılcı ilaç kullanımı" eğitimi düzenledi.



İl Sağlık Müdürü Ali Fatih Selvi, Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenene eğitimde yaptığı konuşmada, akılcı ilaç kullanımı eğitimlerini önemsediklerini söyledi.



Özellikle öğretmen ve sağlık çalışanlarının akılcı ilaç kullanımına özen göstermesi gerektiğini ifade eden Selvi, okullarda öğrencilere rastgele ilaçlar verilmemesi gerektiğini belirtti.



Daha sonra öğretmenlere akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgiler verildi.