Kırklareli'deki Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 13'e çıktı.



Operasyonu genişleten Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece zanlı sayısı 13'e yükseldi.



Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, 8 gram eroin, 709 gram esrar, 334 gram sentetik uyuşturucu, 445 uyuşturucu hap, 401 gram Hint Keneviri tohumu ile bir silah ele geçirildi.



Operasyon sırasında zanlıların soba ve lavaboya döktüğü uyuşturucuyu polis ekipleri yemek kaşığıyla topladı.



Gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince Yayla, Akalar ve Demirtaş mahallerindeki 11 adrese 18 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.