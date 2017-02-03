Kırklareli Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kırklareli Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında 155 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.



İmza törenine Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Cengiz Gülebay, Genel Sekreter Arap Mucur, Şube Başkanı Salih Canbaz ve iş yeri temsilcisi Şenay Düzyol katıldı.





Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Cengiz Gülebay, yaptığı konuşmada, Kesimoğlu'nun her zaman emekçiden yana olduğunu söyledi.



Kesimoğlu'na teşekkür eden Gülebay, "Sendikal emeğe ve sendikal dayanışmaya verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na teşekkür ediyorum. Sözleşmenin tüm belediye çalışanları ve Kırklareli halkına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Kesimoğlu ise personelin çalışma şartlarını daha da iyileştirmek için gayret gösterdiklerini aktardı.