Kırım Tatarlarına Yönelik Baskılar

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maryana Betsa, Rusya'nın Kırım'ı özgürlüklerin olmadığı yer haline getirme çabasında olduğunu söyledi.



Betsa, düzenlediği basın toplantısında son günlerde Kırım'da ev aramalarının ve avukatlara yönelik baskıların arttığını belirterek, "Baskı makinesi fiilen hiç durmuyor. Rusya Federasyonu, Kırım'ın, özgürlüklerin olmadığı yer haline gelmesi için her şeyi yapıyor. Kırım zaten fiili olarak özgürlüklerin olmadığı yer haline geldi." dedi.





Rusya'nın Minsk Anlaşması'nı yerine getirme ve Donbas'ta tansiyonun düşürülmesine yardımcı olmada isteksiz olduğunu ifade eden Betsa, "Rus askerleri, ayrılıkçıların yönetiminde Ukrayna'nın kontrol dışında bulunan sınırları üzerinden Donbas'a doğrudan yakıt, cephane, silah taşımaya devam ediyor. Bu tür eylemler kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.



Ukrayna'nın Minsk Anlaşması'nın her maddesini yerine getirmeye devam ettiğini kaydeden Betsa, Rusya'nın anlaşmayı uygulamasının Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların sona erdirilmesinin tek aracı olduğunu vurguladı. Betsa, Ukrayna'nın bütün ortaklarını anlaşmayı yerine getirmesi için Rusya'ya yönelik baskıyı arttırma çağrısında bulundu.