Kırım'da Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri

Avrupa Komisyonu, yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki Rus yönetiminin tutukladığı Tatar avukatlardan Emil Kurbedinov'un serbest bırakılmasını istedi.



AB Komisyonu Sözcülüğünden Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna toprağı Kırım'daki insan hakları ihlallerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Kırım'da saldırıların endişe verici olduğu ve giderek arttığı vurgulanan açıklamada, "Emil Kurbedinov'un haklarına saygı duyulmalı ve serbest bırakılması sağlanmalı." ifadesi kullanıldı.



Rusya'nın yasa dışı ilhakından bu yana Kırım'da insan hakları durumundaki bozulmanın AB tarafından sürekli gündeme getirildiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Özellikle, Kırım Tatarlarının hakları, kendi egemenlik organları olan Meclisin (Kırım Tatar Milli Meclisi) faaliyetlerinin "aşırıcı bir örgüt" olarak nitelenerek yasaklanması suretiyle şiddetle ihlal edildi. Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov'a yöneltilen son aşırıcılık suçlamaları, (Tatarların) liderlerine yönelik zulümlerin başka bir örneğini oluşturuyor. Bu suçlamaların düşürülmesini ve Sayın Ümerov'un avukat hakkına tam saygı gösterilmesini bekliyoruz."



Açıklamada ayrıca, AB'nin Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımama politikasını sürdürdüğü, Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tam olarak desteklediği vurgulandı.



25 Ocak'ta Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri, yarımadada Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov'un avukatı Nikolay Polozov'u gözaltına almış, aynı gün içinde serbest bırakmıştı. Ertesi gün de FSB'nin Kırım Tatarı avukatlardan Emil Kurbedinov'u gözaltına aldığı, ardından da tutuklandığı bildirilmişti.



Rusya, Kırım'ı 16 Mart 2014'te ilhak etmiş, sonrasındaki süreçte Kırım Tatar Milli Meclisi kapatılmış ve Tatar liderlere baskı uygulanlamaya başlanmıştı.