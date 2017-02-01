Kırıkkale'deki Fetö/pdy Davası

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında eski Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ekrem Gök ve iş adamı Hasan Basri Tonga'nın da yer aldığı 27'si tutuklu, 12'si firari 64 sanığın yargılanmasına devam edildi.





Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülmeye başlanan duruşmanın bugünkü celsesinde, "FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edildi.



Tutuklu sanıklardan Fatih S. Kırşehir, Tuğba U. Keskin, Fikret C. Çorum ve Hasan G. ise Konya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.



Tutuklu sanıklardan eski Kırıkkale TSO Meclis Başkanı Bekir Şahin savunmasında, laik bir insan olduğunu söyledi.



Bir dönem FETÖ içerisinde bulunduğunu, burs, kurban ve para yardımı yaptığını, gazete aldığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:



"2002 yılında hacdan dönünce bunların arasına katıldım ve hayatım değişti. Örgütün yurt dışı seyahatlerine katıldım ama o zaman bunun adı hizmetti. Devlet de o zaman bunlara sahip çıkıyor diye ben de destek verdim. Ben ve benim gibi birçok kişiyi yanılttılar. 17-25 Aralık sürecinden sonra bunları bıraktım ve gitmedim. 15 Temmuz darbe girişiminden önce beni itaat etmedi diye içeri attırdılar. Darbe girişimi olmasaydı da tutuklattıracaklardı. FETÖ'nün para aktardığı kasa değilim. Seçimlerde bunlarla hareket etmedim. Yılmaz A. ve Mehmet M. cemaatin il abileriydi. Mal varlığımdaki tedbir ve kayyumun kaldırılmasını, tahliyemi talep ediyorum."



Tutuklu sanıklardan iş adamı Hasan Basri Tonga da FETÖ'ye himmet adı altında para vermediğini, sadece öğrencilere burs verdiğini belirterek, "Mütevelli heyeti üyesi değilim. Şirketimizin FETÖ'nün olduğu iddiası doğru değil." ifadesini kullandı.



İl imamı olduğu iddia edilen Mehmet M'nin tutuksuz yargılanan eşi Tuba M. ise kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanmadığını ancak programı eşinin indirmiş olabileceğini düşündüğünü öne sürdü.



Eşiyle katalog evliliği yapmadığını savunan Tuba M, "15 Temmuz darbe girişimini kimin yaptığını bilmiyorum. Yapanları lanetliyorum. Medyadan öğrendiğim kadarıyla darbe girişimini FETÖ yapmış." dedi.



Ara verilen duruşmaya yarın devam edilecek.