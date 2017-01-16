Kırıkkale'de Fetö ve Uyuşturucu ile Etkin Mücadele

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Kırıkkale'deki önceliklerinin FETÖ ve uyuşturucu ile mücadele olduğunu dile getirdi.



FETÖ ve diğer terör örgütleri ile etkin şekilde mücadele ettiklerini söyleyen Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, "Terör örgütünün gelir kaynaklarından birisi de uyuşturucudur. Uyuşturucunun sadece tek başına narkotik bir suç olarak değil, 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün bir oyunu olarak görmek gerek" dedi.



Kırıkkale'de bu konuda etkin çalışma yaptıklarını işaret eden Çorumlu, "Önemli operasyonlar yaptık. Operasyonlar artarak devam edecek" şeklinde konuştu.



Uyuşturucu trafiğinde geçiş güzergahı konumunda bulunan kentte gerek yol kontrollerinde, gerekse farklı yerlerde, ekiplerin uyuşturucu elde geçirdiğini ifade eden Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, "Uyuşturucu ile mücadelede sadece kolluk kuvvetlerinin yaptıkları yeterli olmuyor. Bu kapsamda belediyeler, üniversiteler başta olmak üzere tüm kesimin duyarlı olması gerekiyor. Özellikle ailelerin konu ile ilgili olarak daha hassas davranmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Çocuk ve gençleri koruyarak, madde bağımlılarını tedavi ederek ve uyuşturucu trafiğine engel olarak bu işle uğraşanları yok etme arzusunda olduklarını söyleyen Emniyet Müdürü Çorumlu, "Kırıkkale'deki kamu kurumlarının koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - KIRIKKALE