Kırıkkale'de Fetö/pdy Soruşturması

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 emniyet personeli adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, FETÖ'ye yönelik önceki gün Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 4'üncü sınıf emniyet müdürleri U.A. ve A.A., emniyet amirleri S.A. ve Ç.D. ile polis memurları Ö.Ü., İ.T., Y.Ç., L.B., H.Ş., Y.Ş., S.K., Ö,H., H.K. ve H.A. gözaltına alınmıştı. 14 zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 14 zanlının nöbetçi mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor. - KIRIKKALE