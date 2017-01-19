Kırıkkale Belediyesi "Halk Günü" Düzenledi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Kırıkkale Belediyesi'nde düzenlenen halk gününde Başkan Saygılı, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.



Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamayla vatandaşlarla her hafta bir araya geldiklerini ve taleplerini doğrudan ele aldıklarını ifade etti.



Belediye çalışmalarına değinen Saygılı, kış aylarını sorunsuz şekilde yaşadıklarını belirtti.



Saygılı, "Kar bu kış çok yağdı. Kış aylarında çıkabilecek sorunlar için de önlemlerimizi zaten almıştık. Sorunsuz bir şekilde kış mevsimini atlatması için tüm hazırlıklarımızı çok öncesinden hazırlamıştık ve böylede oldu. Kış ayında her hangi bir sorun yaşamadık. Halk günü uygulamasıyla vatandaşların sorun ve taleplerini birinci ağızdan alıyoruz. Vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz." şeklinde konuştu.