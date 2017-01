Kırgızistan'da Kargo Uçağı Düşen Act Havayolları'ndan Açıklama

Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi kargo uçağının, binaların üzerine düşmesi sonucu 32 kişi yaşamını yitirdi.Merkezi Pendik Kurtköy'de olan ACT Havayolları tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"16 Ocak 2017 (bugün) Hongkong Bişkek seferi yapmakta olan TC-MCL tescil işaretli uçağımız sabah 01: 20 de, Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür. Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir"



Patron Çizmeci ve Çin HNA Group



Türk Sivil Havacılığının tanınmış isimlerinden olan ve şirketin çoğunluk hissesinin sahibi Yavuz Çizmeci, Dağlar Çizmecinin ortaklığındaki ACT Hava yolları 2004 yılında kuruldu. 2011 yılında Çinli HNA Group, ACT Havayollarının hisselerinin yüzde 49'unu satın aldı. Hisselerinin yüzde 50,9'u Çizmeci'de, yüzde 0,9'u da diğer Türk ortaklarında olan ACT Havayollarının markası myCARGO olarak değişti.



Bu arada uçakta, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca bulunuyordu.



Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan'da görev yapmış, 2009'da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti. Filosunda 8 uçak bulunan my CARGO dünyanın her tarafına yük taşıyabilmekte. Afganistan'da Kabil, Kandahar ve Bagram; Irak'ta Basra ve Bağdat gibi çeşitli bölge ve şehirlere de sayısız charter uçuş gerçekleştiriyor. Özel Kargo, Değerli Kargo, Tehlikeli Madde, Kolay bozulan, çürüyen, değer kaybına uğrayan mallar, Canlı Hayvan ve İnsani Yardım Malzemeleri gibi kargoları taşıyan my CARGO Türk Sivil Havacılığına ilk kez Boeing 747 (Jumbo jet) uçağı getirmişti. Öte yandan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'de twitter'dan yaptığı açıklamada üzüntülerini belirterek,"Kırgızistan'da ACT Havayolları'na ait kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" dedi. - İstanbul