Kim Kardashian'ın Paris Soygunu Sonrası Polise Verdiği İfade Ortaya Çıktı

Ünlü televizyon oyuncusu Kim Kardashian'ın, 'Paris Moda Haftası' sebebiyle Fransa'nın başkentinde bulunduğu 3 Ekim tarihinde uğradığı silahlı soygunun sonrasında polise verdiği ifadeler Fransız Le Journal du Dimanche gazetesinde yayınlandı. 36 yaşındaki oyuncu polislere, kapıda bir ses duyduğunu, kim o diye seslendiğini fakat cevap alamadığını söyledi. Kardashian polislere: "Üzerimde sadece bornozum vardı, çıplaktım. Beni yatak odasına geri getirdiler ve yatağın üzerine ittiler." sözlerini sarf etti.

"KAPIDA AYAK SESİNE BENZER BİR SES DUYDUM"

Soygunun arkasında bulunan tüm zanlıların basına yansıması sonrasında yıldız oyuncunun ifade tutanağı kamuoyuna yansıdı. Fransız polisinden gelen talep üzerine Kardashian, zanlılara karşı elindeki delilleri teslim etmek üzere tekrar Paris'e seyahat hazırlıklarına başladı. Paris'te geçen senenin 3 Ekim gününün ilk saatlerinde silahlı soyguna uğrayan ünlü oyuncunun, 04:30 civarında başlayan sorgusunun birkaç saat boyunca sürdüğü ortaya çıktı. Polis dedektiflerine ifade veren Kardashian: "Kapıda ayak sesine benzeyen bir ses duydum. Kim var orada diye seslendim fakat kimse cevap vermedi." sözlerini dile getirdi.

SOYGUNCULAR ÜZERİNDE 'POLİS' YAZILI KIYAFETLER GİYMİŞ

3 Ekim gecesi saat 02:56'da korumasını aradığını söyleyen ünlü oyuncu, açılıp kapanan kapı arasından bağlanmış haldeki resepsiyon görevlisini ve iki adamı gördüğünü sözlerine ekledi. 39 yaşındaki resepsiyion görevlisi Abdurrahman'ın zanlılar tarafından üzerine silah doğrultularak Kardashian'ın bulunduğu odaya zorla getirildiği belirtildi. Ünlü oyuncu: "İki adam da kapşonluydu, içlerinden birinin kar maskesi vardı. Soygunculardan birinin taktığı kepte ve giydiği cekette polis yazısı vardı. İkinci soyguncunun kıyafetlerinde de polis ibaresi vardı fakat kar maskesi takmamıştı. Kayak gözlüğü takan adam 1,70 cm boyundaydı, zayıftı diğeri ise daha uzundu." sözleriyle soyguncuların eşkalini tarif etti.

"ÜZERİMDE SADECE BORNOZUM VARDI, BENİ YATAĞIN ÜSTÜNE İTTİLER"

Soyguncuların ısrarla elmas evlilik yüzüğünün nerede olduğunu kendisine sorduğunu belirten Kardashian: "Nerede olduğunu bilmiyorum." cevabını verince hırsızların üzerine silah doğrulttuğunu ve yüzüğün yerini kendilerine göstermesini istediklerini ifade tutanağında belirtti. "Soyguncunun eldivenleri vardı. Bana paranın ve mücevherlerin nerede olduğunu sordu. Beni yakaladı ve giriş salonuna götürdü. Üzerimde bornoz vardı, onun altına bir şey giymemiştim. Daha sonra yatak odasına geldik ve beni yatağın üzerine itti. Bu esnada plastik kablolarla ve koli bandıyla ellerimi bağladılar. Daha sonra ağzımı ve bacaklarımı bantladılar. Banyoya götürerek beni küvetin içine koydular." sözleriyle yaşadığı korkuyu ifade etti.

SOYGUNCULAR, OTELİN PORTATİF TELEFONUYLA SÜREKLİ KONUŞMUŞLAR

İfade tutanağında polislere, yaklaşık 11 milyon dolar tutarındaki çalınan mücevherlerin marka ve değerlerini detaylı şekilde anlatan Kardashian: "Soygun sırasında otelin portatif telefonu ellerindeydi ve sürekli çağrı geliyordu. Telefonda Fransızca konuşuyorlardı. Soyguncuların 'gitmemiz lazım' dediği kanaatine kapıldım, sonrada onlar kaçıp gitti. Ellerimdeki ve ağzımdaki banttan kurtulmayı başardım. Beni bağlayış şekillerine baktığımda sanırım bağlama konusunda biraz acemilerdi." cümleleri ifade tutanağında yer aldı.