Kilis'te, 1878 Uyuşturucu Hapa 3 Gözaltı

KİLİS'te, polisin şüphelenerek durdurduğu araçta, 1878 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.



Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece kent merkezinde durumundan şüphelendiği Kahramanmaraş plakalı bir aracı durdurdu. Arama yapılan aracın gizli bölmelerinde 1878 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el koyan polis, araçta bulunan Suriye uyruklu H.Ö., Ş.M. ve H.Ö.'yü gözaltına alarak sorgulamaya başladı. - Kilis