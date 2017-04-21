Kilis El Bab Kırsalında Yaralanan 4 Suriyeli Kilis'e Getirildi

El Bab kırsalında yaralanan 4 Suriyeli Kilis'e getirildi



SURİYE'nin Halep kentine bağlı El Bab kırsalında terör örgütü DEAŞ militanları girdikleri çatışmada yaralanan ÖSO'nun 2 askeri ile 2 sivil, Kilis'e getirilerek tedaviye alındı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'ın kırsal bölgesinde terör örgütü DEAŞ örgütü ile ÖSO arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada ÖSO'nun 2 askeri ile 2 sivil yaralandı. Yaralanan Suriyeliler, Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirilerek burada ambulanslara taşındı. Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.