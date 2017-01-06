Kilis Belediyesi Şehitlerimiz İçin Fetih Suresi Okuttu

Kilis Belediyesi Hacı Hatice Kazancıoğlu Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen Kur'an okumalarında milletimizin her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden korunması için dua edildi. Her Cuma günü tekrarlanacak olan dua ve hatimlerle milletin ve devletin bekası için mücadele eden ve bu yolda canını veren şehitlerimize olan borçlarımız eda edilmeye çalışılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kilis Belediye Başkanı Av. Hasan Kara, ''Ülkemizin ve milletimizin birliği ve dirliği için El-Bab'da devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehadet mertebesine ulaşan yiğit Türk askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun'' dedi. Kara sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bütün dualarımız, temennimiz bir an önce harekâtın zaferle sonuçlanması, bir daha şehit haberleri almamız. Mazlumların son umudu, Müslüman âleminin kalesi olan ülkemizin, bu zorlu süreçte Allah (cc) yardımcısı olsun. Bizlerde bu süreçte gerek şehitlerimiz, gerek operasyonda görev alan tüm Türk Silahlı Kuvvetler personeline destek olmak adına 'Yer Gök Dua' diyerek yeni bir gönül projesi başlattık. Her Cuma Fetih ve Yasin Surelerini okuyarak dualarımızla askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. İnanıyorum ki hem Kilis halkı hem de tüm Türkiye dualarıyla bizlere katılacaktır.''