Kılıçdaroğlu'nun Referandum Hazımsızlığı

Millet iradesine saygı duymayan Kılıçdaroğlu bayram gününde bile siyaset yaptı. TBMM'de 23 Nisan özel oturumu Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında başladı. Konuşma yapmak için kürsüye çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu millet iradesine olan saygısızlığını bu kez de TBMM'de gösterdi. 23 Nisan özel oturumu için toplanan Meclis'te, Kılıçdaroğlu mühürsüz zarf üzerinden hükümeti eleştirdi. ...