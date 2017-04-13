Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de Askeri Törenle Karşılanması Tepki Çekti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir ve ilçelerindeki programları kapsamında Bandırma'ya gitti.

Kılıçodaroğlu'nu taşıyan uçak Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne indi. Kılıçdaroğlu'nun burada askeri bir törenle karşılanması tartışmaları beraberinde getirdi.

ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDI

Kılıçdaroğlu üste silahlı askerler tarafından resmi törenle karışılandı. Üs komutanlarının sıraya girerek tek tek tokalaştıkları Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra ellerinde silahları ve özel kıyafetleriyle resmi tören mangasını selamladı.

SEÇİM YASAKLARI İHLAL EDİLDİ

Ana muhalefet partisi liderine temayüllerin dışına çıkılarak askeri tören düzenleyen Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer, Seçim yasaklarının 64. maddesini ihlal etti.

KARŞILAMA TÖRENİ TEPKİ ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanması AK Parti cephesinde ve sosyal medyada büyük tepki çekti. AK Parti milletvekili Metin Külünk, Kılıçdaroğlu'nu karşılayan komutanla ilgili de twitter'dan bir mesaj paylaşarak "Kılıçdaroğlu'nu karşılayan General, İşgalci örgütün lideri Akın Öztürk döneminde erken terfi ettirilen General'lerden midir?" dedi.

64. MADDE NE DİYOR?

Madde 64 - Seçimim başlangıç tarihlerden seçim sonuçları ilan edilinceye kadar olan süre içinde 62 nci maddede sayılan bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanuna tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunmak yasaktır.

62. maddede sayılan kurumlar ise şöyle: Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, İktisadi Devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanlar...