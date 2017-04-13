Kılıçdaroğlu: Çatlasalar da Patlasalar da Onlara Cevap Vermeyeceğim (2)
KILIÇDAROĞLU'NA ASKERİ ÜSTE KARŞILAMACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisine Bandırma'dan başladı.
KILIÇDAROĞLU'NA ASKERİ ÜSTE KARŞILAMA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisine Bandırma'dan başladı. Kılıçdaroğlu'nu taşıyan özel uçak bu sabah Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine indi. Gazetecilerin alınmadığı karşılamayla ilgili fotoğraflar, Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın Facebook sayfasında paylaşıldı.
Fotoğraflarda, Kılıçdaroğlu'nu hava üssünde, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer, CHP Milletvekilleri Namık Havutça, Mehmet Tüm ve Ahmet Akın ile Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza karşılaması, Kılıçdaroğlu'nun tören kıtasını selamlaması ve komutanla görüşmesi de yer alıyor.