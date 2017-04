Kılıçdaroğlu: Bu Seçimin Mühürü Yok Milli İrade Tecelli Etmemiş Sabote Edilmiştir  (2)

Kesin olmayan referandum sonuçlarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi, mühürsüz oy pusulası ve zarf ile kullanılan oylar geçersiz sayılır diyor. YSK şimdi geçerli diyor. Meclis'i zaten takmıyorum diyor. Beni buraya getiren siyasi iradeye bakarım diyor. YSK üyeleri size milletvekilliği sözü mü verildi Anayasayı çiğniyorsunuz? O koltuklardan inecekseniz aşağıya indereceğiz sizleri. Bu seçimin mühürü yok milli irade tecelli etmemiş sabote edilmiştir. Türkiye'nin bekasını her şeyin üstünde tutan ülkücülere ve milliyetçilere de yürekten teşekkür ediyorum. 24 milyon oyun namusu için bugün başvuruyoruz" dedi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuştu. "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "Sandığa giden bütün vatandaşlarıma en içten sevgilerimi sunup yürekten kutluyorum. Demokrasiyi oyladık. Tek adam rejimi mi parlamenter demokratik sistem mi? Bütün vatandaşları sandığa gitmeleri için ikna etmeye çalıştım. Bu referandumun nasıl yapılacağını ben de yasa da belirleyemez. Nasıl yapılacağını anayasa belirliyor. Bu referandum gerçekten de anayasanın öngördüğü kurallar için de mi yapıldı? Ben de siz de oy kullanan herkes de çok iyi biliyor ki anayasada öngörülen bu kurallara göre halk oylaması yapılmadı. Bütün baskılara rağmen oyumuzu kullandık. Eşit olamayan koşullarda bir referandum yapıldı. Bütün vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. Hangi partiden olursa olsun, elinizi vicdanınıza koyup düşünün. Evlatlarınızın başı için düşünün. Bu referandum adil bir referandum muydu?" diye sordu.







"BİR TEHDİT UNSURU OLARAK DEVLET HALKIN KARŞISINA ÇIKTI"



Kılıçdaroğlu, "Devletin bütün bürokratlarını kullandılar. Valilileri, kaymakamları, savcıları kulandılar. Bir tehdit unsuru olarak devlet halkın karşısına çıktı. Devletin bütün mali imkanlarını kulandılar. Uçaklarını, televizyonlarını, forslarını her şeyi kullandılar. Buna rağmen yolamadık yolumuza devam ettik. Gak dedikçe para gug dedikçe para harcadılar her türlü parayı harcadılar" dedi.







"HAVUZ MEDYASININ TEK TARAFLI YAYIN YAPMASINA İMKAN SAĞLADILAR"



"Hayır bitmedi daha yeni başlıyor" sloganları atılan salonda konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, "OHAL uygulamasından yararlanarak kanun çıkardılar. Özelikle havuz medyasının tek taraflı yayın yapmasına imkan sağladılar. Devletin televizyonu dışında aşağı yukarı bütün televizyon kanalları kendileri için çalıştı. Buna rağmen direndik 'Hayır' oyunu verdik" dedi.







"ÖZEL ANKETÖRLER TUTTULAR. 'YÜZDE 60 EVET OYU ÇIKACAK' DİYE"



Kılıçdaroğlu, "Evet için devlet hayır için millet kampanyasına dönüştü. Bizim elimizi kolumuzu bağlamaya çalıştılar. Özel anketörler tuttular. 'Yüzde 60 evet oyu çıkacak' diye. Sandığa gitmeleri engellemek için" dedi.







"BU BAŞARI TEK BAŞINA CHP'NİN BAŞARASI DEĞİLDİR"



Kılıçdaroğlu, "Yüzde 50'nin üzerinde sandıkta 'Hayır'ı sandıkta ifade ettik. Bu başarı, eğri oturup doğru konuşalım bu başarı tek başına CHP'nin başarası değildir. Bu başarı demokrasiyi savunana herkesin ortak başarısıdır. Saadet Partililere, Vatan Partisi'ne, ÖDP'nin genel başkanı ve üyelerine bütün üst düzey yöneticileri hapiste olmasına rağmen HDP'nin doğu, güneydoğuda yaşanan bütün baskılara, acılara rağmen 'hayır' oyunu kullanan bütün vatandaşlarıma, Demokrat Parti genel başkanı ve üyelerine, Anavatan Partisi, Doğruyol Partisi bütün bunlara teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.







"TÜRKİYE'NİN BEKASINI HER ŞEYİN ÜSTÜNDE TUTAN ÜLKÜCÜLERE VE MİLLİYETÇİLERE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bekasını her şeyin üstünde tutan ülkücülere ve milliyetçilere de yürekten teşekkür ediyorum. Bir ülkü etrafında hepimiz birleştik. Türkiye'nin bekası, demokrasi için. Gerçekten de bir tarih yazdık. Demokrasi tarihi, destanı hep birlikte yazdık bu destanı" dedi.







"YSK ÜYELERİ SİZE MİLLETVEKİLLİĞİ SÖZÜ MÜ VERİLDİ ANAYASAYI ÇİĞNİYORSUNUZ?"



Kılıçdaroğlu, "YSK yasaları çiğnemiştir. YSK üstüne düşüne görevi yapmamıştır. YSK, gücünü halktan, anayasadan değil belli bir merkezden, siyasi otoriteden almaktadır. Bu güç güç değildir. Demokrasiye aykırıdır. Maç ortasında kural değişirse, o maçın meşruiyeti olmaz. Şaibeli maçtır. Bu seçimin adı mühürsüz seçimdir. Bu seçimin mühürü yoktur. 24 milyon oyun namusu için bugün başvuruyoruz. 11 kişiye sorayım ey YSK üyeleri size milletvekilliği sözü mü verildi Anayasayı, yasaları çiğniyorsunuz?" ifadelerini kullandı.







"ANAYASA MAHKEMESİ, MÜHÜRSÜZ OY PUSULASI VE ZARF İLE KULLANILAN OYLAR GEÇERSİZ SAYILIR DİYOR"



Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi, mühürsüz oy pusulası ve zarf ile kullanılan oylar geçersiz sayılır diyor. YSK şimdi geçerli diyor. Meclis'i zaten takmıyorum diyor. Beni buraya getiren siyasi iradeye bakarım diyor. Sen öyle kararı veremezsin kardeşim. O koltuklardan inecekseniz aşağıya indereceğiz sizleri" diye konuştu.







"BU SEÇİMİN MÜHÜRÜ YOK MİLLİ İRADE TECELLİ ETMEMİŞ SABOTE EDİLMİŞTİR"



Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin mühürü yok milli irade tecelli etmemiş sabote edilmiştir. Sabote edenler de birilerinden talimat alan kendisine yargıç diyenlerdir" dedi.