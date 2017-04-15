Kılıçdaroğlu: "Bu Seçim Sıradan Bir Seçim Değil"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Polatlı'da halkla buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Polatlı'da halkla buluştu

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Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Polatlı