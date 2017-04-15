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Kılıçdaroğlu: "Bu Seçim Sıradan Bir Seçim Değil"
Kılıçdaroğlu: "Bu Seçim Sıradan Bir Seçim Değil"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Polatlı'da halkla buluştu.
15 Nisan 2017 Cumartesi 14:27
CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
,
Polatlı
'da halkla buluştu
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Kemal Kılıçdaroğlu
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