Kıbrıs Sorununun Çözümü Için 5'li Müzakereler Başladı - Cenevre

- 5'li görüşmeden görüntüler CENEVRE - Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan uluslararası konferansın devamı niteliğindeki görüşmeler garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum kesiminden uzmanların katılımıyla Mont Pelerin kasabasında başlayacak