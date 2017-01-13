Kıbrıs Konferansı'na "Teknik Uzmanlar" Arası (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki tutumu aynıdır. Yani Türkiye'nin garantörlüğü devam eder, adada da Türk askerinin mevcudiyeti devam eder. Bu Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmez talebidir." dedi.



Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi.



Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları konuşmak üzere 18 Ocak'ta bir araya gelecek uzmanlar toplantısında Türk heyetine Dışişleri Bakanlığından Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün'ün başkanlık edeceğini bildiren Çavuşoğlu, "Bu akşam Cenevre için son gün ama tamamen bitmiş değil, söylediğim formatta devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinin ucu açık bir süreç olmaması gerektiğini vurguladı.



Bunun somut bir takvime bağlanması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Mont Pelerin'deki ikinci toplantıda Rum tarafı masadan kalktı. Bugünkü başlattığımız 5'li konferans için yer ve tarih de belirlenemedi. Bu işin takviminin belirlenmesi lazım. Ömür boyu bu süreç böyle gidemez. Bu konferansın süreci de ilelebet gitmez. Bu nedenle 18 Ocak'ta başlayıp en kısa zamanda bakanların bir araya gelmesi lazım." açıklamasını yaptı.



"Adada Türk askerinin mevcudiyeti devam eder"



Bakan Çavuşoğlu, Türk askerinin adadaki varlığıyla ilgili soruyu yanıtladı.



Mevcut durumun süreceğini dile getiren Çavuşoğlu, "KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki tutumu aynıdır. Yani Türkiye'nin garantörlüğü devam eder, adada da Türk askerinin mevcudiyeti devam eder. Bu Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmez talebidir. Onlar için en hassas hayati konudur. Bu konudaki tutumumuz son derece nettir." diye konuştu.



Konferansta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın ne düşündüğünü net olarak söylediğini ifade eden Çavuşoğlu, bunun kendilerinin düşünceleriyle örtüştüğünü aktardı.



Kendilerinin düşüncelerinin, Kıbrıs Türk halkının talepleriyle aynı olduğuna değinen Çavuşoğlu, "O nedenle bugün biz de kendi pozisyonumuzu söyledik." ifadesini kullandı.



"AB'nin sonu ne olacak, bir garantisi var mı?"



Yunanistan ile Kıbrıs Rum Kesimi'nin, garantiler yerine Avrupa Birliğinin (AB) devreye girmesi gerektiği yönündeki yorumlarıyla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar AB hangi çatışmayı engelleyebilmiş, hangi sorunu çözebilmiş? AB'nin sonu ne olacak, bir garantisi var mı? Yarın bu anlaşmayı bir taraf bozdu, AB bunu engelleyebilecek mi? Böyle kulağa hoş gelen sözlerle ortaya çıkan fikirleri bizim kabul etmemiz mümkün değil. Gerçekçi olacağız, işimizi sağlam yapacağız. En kötü ihtimale karşı tedbirleri almamız lazım ki yarın bir sorun çıkmasın. Doğu Akdeniz'de, Ortadoğu'da her bölgede sorun var ama Kıbrıs'ta 43 yıldır hiçbir ciddi sorun yok. O da Türkiye'nin garantörlüğü sayesinde olmuştur. Var olan mevcut sorunlarla bile baş etmekte zorlanan bir kuruluşun hele hele birçok konuda çifte standart içinde olan bir kuruluşun burada güvenliği sağlaması hayalden öte değildir."



(Bitti)