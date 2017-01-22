Kib'den Palm Yağı Tartışmalarına Tepki

Ünlü bir krem çikolata markasının kullandığı palm yağının kanserojen olduğu tartışmalarına Karadeniz Fındık Mamüllleri İhracatçılar Birliği de (KİB) katıldı. Birlikten yapılan açıklamada, bu tür tartışmaların spekülasyonlara yol açtığına, özellikle tarımda birinci ihraç ürünü olan fındığa zarar verdiğine dikkat çekildi.



KİB'den palm yağı tartışmaları ile ilgili yapılan açıklamada, "Başta fındık olmak üzere içinde tarım ürünlerimizin kullanıldığı çeşitli tüketim maddeleri hakkında kesin bilimsel araştırma verilerine dayanmadan yapılan mesnetsiz açıklama ve karalama kampanyalarını büyük bir üzüntü ile izlemekteyiz. Özellikle bilimden ziyade şov ile iştigal eden popüler tıp çevrelerinin açıklamaları ile milli sanayimizin de suçlanması, tarım ürünlerimiz, üreticimiz ve ekonomimiz açısından son derece zarar vericidir. Tarım ürünleri ancak tarıma dayalı sanayi ürünleri içinde girdi olarak işlenmek suretiyle değer kazanabilir. Tarımda yüksek katma değer elde edebilmek sadece bu sayede mümkün olabilir. Özellikle dünya üretiminde açık ara birinci konumumuzu koruduğumuz Türk fındığının da içinde kullanıldığı krema, çikolata ve benzeri ürünler bazında (fındıkla ilgili olmasa da) sürdürülen kampanyalar bilgisizce önyargı sonucudur. Bu durum stratejik milli ihraç ürünümüz fındıkla bağlantılı yüz binlerce üretici ailemiz ve ülke ekonomimiz açısından da çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek boyuttadır. Unutmayalım ki yurt içinde ve yurt dışında fındık kullanarak son tüketiciye her türlü ürünler arz eden her kuruluş ülkemiz ve üreticilerimizin de ortağıdır. Besinimiz ve sorumluluk duyan tüm kesimlerin hiçbir bilimsel temeli olmayan, şüphe, vehim kaynaklı olduğu kadar spekülasyonlara da açık isnatlara asla itibar etmemesi milli menfaatlerimiz açısından da önem arz etmektedir. Tüketicilerimize ise devletimizin halkımızın sağlığı konusundaki hassasiyetine güvenmelerini, yalnızca resmi kuruluşlardan yapılacak açıklamaları ve teyitli bilimsel araştırma sonuçlarını dikkate almalarını, bunların dışındaki kampanyalara itibar etmemelerini tavsiye ediyoruz" denildi. - ORDU