Keşan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Asri Mezarlık'tan şehir merkezine giden Özay Giden (37) yönetimindeki 34 ZPL 99 plakalı otomobil, şehir merkezinden Gelibolu yönüne dönüş yapmak isteyen Murat Gökdenizli (70) idaresindeki 22 FR 935 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan Fatma Gökdenizli (66) yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.