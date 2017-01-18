Kepez'de Yol Çalışmaları

Antalya'da, Kepez Devlet Hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak için yol çalışmaları yapıldığı bildirildi.



Kepez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün girişimleri sonucu Sütçüler bölgesine inşa edilen ve hizmet vermeye başlayan 350 yataklı devlet hastanesine ulaşımı sağlayan yollar yenileniyor.



Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin ilk akıllı hastanesine ulaşımı sağlayan 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nin asfaltını yeniledi.



15 Temmuz Şehitler Caddesi ile kesişen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Caddesi'nin asfaltı ve kaldırımı ile altyapı çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden çalışma başlatıldı.



Caddenin 800 metrelik bölümünde 6 bin ton sıcak asfalt, 4 bin metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirecek. Yolun refüjü daraltılarak yol genişletilecek.



Hastanenin acil servis girişine ulaşımı sağlamak için 15 Temmuz Caddesi'nden yeni bir yol açıldığı, asfaltlanacak olan acil servis girişi yolunun yanında ise ambulanslar için otopark alanı da oluşturulacağı belirtti.



Başkan Tütüncü, hastaneye ulaşımı kolaylaştıracak olan yol çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını bildirdi.