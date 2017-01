Kenyalı Ressam Yegon'un Başı Donald Trump ile Dertte

Üzerine yıllarca çalıştığı ve bin Dolar'a satışa sunduğu Barrack Obama tablolarıyla bir anda ünlenen Kenyalı ressam Evans Yegon şimdi Amerika Bileşik Devletleri'nin yeni başkanı Başkanı Donald Trump'ı eserlerine taşıyor.



GRANDE. #EvansYegon pic.twitter.com/eh3jVZKhoV— Luz María Gallardo (@Luzmariagc) 16 January 2017



Evans Yegon neden Trump'ı seçtiğini şu sözlerle açıkladı: "Kendisinin tablolarını yapmaya karar verdim çünkü o ilginç bir karakter. Resimlerim onun konuşurken kullandığı mimikleri ve farklı yüz ifadelerini gösteriyor. Onu seçmemin nedeni onun hem sevilen hem de nefret edilen bir kişilik olması."



Hard times. Kenya artist Evans Yegon made good $, built studio with popular paintings of Pres Obama. Now can't sell his new Trump portraits. pic.twitter.com/IqW5GaPUPl— James Hall (@hallaboutafrica) 17 January 2017



Barrack Obama'nın babasının Kenya doğumlu oluşu ressamın 30 eserinin 28'inin satılmasına yardımcı olmuştu. Ancak Donald Trump portrelerinden sadece bir tanesi satıldı.



