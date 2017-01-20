Kenya'da Öğretim Görevlileri Greve Gitti

NAİROBİ (AA) - Kenya'da devlet üniversitelerindeki 8 binden fazla öğretim üyesi maaş zammı talebiyle grev başlattı.



Üniversite Akademik Personel Birliği (UASU) ile Kenya Üniversite Çalışanları Birliği (KASU) üyeleri grev dolayısıyla Başkent Nairobi'de basın toplantısı düzenledi.



Nairobi Üniversitesi öğretim üyesi George Omondi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında hükümetle imzalanan Toplu İş Sözleşmesi gereği maaşlarına zam yapılması gerektiğini fakat hükümetin o tarihten bu yana hiçbir girişimde bulunmadığını ileri sürdü.



Hükümetle müzakerelerde bulunmak istediklerini belirten Omondi, sadece Nairobi Üniversitesinden bin 500 öğretim üyesinin grevde olduğunu ve hükümetten olumlu bir yanıt gelene kadar greve devam edeceklerini söyledi.



Omondi, çözüm bulunmazsa sorunun daha da büyüyebileceğine işaret ederek, "Üniversitelerde eğitim ve öğretimin uzun süre devam etmemesi durumunda öğrenciler de protesto gösterilerine başlayabilir." dedi.



Öğrenciler evlerine dönüyor



Nairobi Multimedya Üniversitesi Bilgisayar Bölümü öğrencisi Victor Kurui (21) de dünden bu yana öğretim üyelerinin derse gelmemesi nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi.



Üniversite çalışanlarının da grevde olduğunu belirten Kurui, yurtta kalan öğrencilerin odalarının temizlenmemesi nedeniyle binlerce öğrencinin sıkıntı yaşadığını ifade etti.



Kurui, grevin ne zaman biteceğini bilmediklerini ve üniversite yurtlarında kalan yüzlerce öğrencinin evine geri döndüğünü anlattı.



Ortalama 2 bin dolar maaş alan öğretim üyeleri maaşlara bin dolar zam yapılmasını istiyor.