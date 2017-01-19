Kendisini Latin Amerika Seyahatiyle 'Ödüllendirecek'

BODRUM'da oturan emekli İngilizce öğretmeni ve kişisel gelişim uzmanı 51 yaşındaki Çimen Sevanç, meslek yaşamının 30 yılında kendisini 'ödüllendireceğini', yıllardır hayalini kurduğu seyahete çıkacağını açıkladı. Hayalinin Avrupa olduğunu ancak yeni taştığı dostları ve meslektaşlarının önerisiyle rotasını Latin Amerika'ya çevirdiğini belirten Sevanç, seyahatine 20 Ocak'ta İspanya'nın Mallorca Adası'ndan başlayıp, Haziran ayına kadar 20 ülkeyi gezeceğini söyledi.



Bodrum'da oturan ve 2006 yılında İngilizce öğretmenliğinden emekli olduktan sonra kişisel gelişim uzmanı olarak çalışma yaşamına devam eden Çimen Sevanç, aldığı kararla yıllardan bu yana hayalini kurduğu tatille kendisini 'Ödüllendirmeye' karar verdi. Bir çocuk annesi Sevanç, 10 yıldır ertelediği seyahat planını hayata geçirmek için kirada yaşadığı evi boşaltıp, otomobilini sattı. Bazı eşyalarını arkadaşlarına verip, bazılarını da yardım kuruluşlarına ve ihtiyaç sahiplerine gönderdiğini anlatan Sevanç, şimdi 20 Ocak'ta, İspanya'nın Mallorca Adası'ndan başlayacağı yolculuğa hazırlanıyor. Hep emekli olduktan sonra sırt çantasını alıp seyahate çıkmayı istediğini belirten Sevanç, şöyle dedi:



"Oğlum o dönemde üniversite eğitimine başlayacaktı. Zamanı diye düşündüm ama ödemeler, borçlar, onu da yapayım, bunu halledeyim diyerek hep ertelendim. 10 yıl oldu. Geçen yaz oğlumda kendi yuvasını kurdu. Son olarak ev sahibim, kendilerinin yerleşeceğini söyleyerek, evi boşaltmamı istedi. Evi toplarken, ne kadar çok gereksiz şey biriktirdiğimin farkına vardım. Geçen yıl yaşadığımı üst üste gelen bu birçok şey, bana 'Bu seyahate çıkma zamanı' geldi, mesajını verdi. Kapının önünde duran otomobilime, eşyalarıma, oturduğum eve bir anda yabancılaştım. O an her şeyi satmayı düşündüm. Bağımlılıklarımız, bizi tutuyor. Danışanlarıma da bu bağımlılıklardan kurtulma yönünde yol gösteririm. Kendi bağımlılıklarımın önüne geçme ve doygunluk hissi ile farklı yollar gitme kararı aldım. Yıllarca hayalini kurduğum seyahatime çıkmaya karar verdim."



Sevanç, bu kararının ardından, arabasını, evdeki eşyalarını sattığını, bazı eşyalarını arkadaşlarına verdiğini bazılarını ise yardım kuruluşlarına ve ihtiyaç sahiplerine gönderdiğini ifade etti.



"TESADÜFLER GÜZERGAHI OLUŞTURDU"



Hayalinin hep bir Avrupa seyahati olduğunu ancak 10 yıl içinde karşılaştığı, dil eğitimi için gelen öğrencileri ya da dostlarının seyahatinin güzergahını değiştirmesine sebep olduğunu belirten Sevanç, şunları anlattı:



"Venezuelalı bir öğrencim İngilizce öğrenmek için bana geldi. Uzun bir süre dil öğrenmek için birlikte çalıştık. Daha sonra kendisinden bitirme ödevi olarak ülkesini tanıtmasını istedim. Ödevini gördüğümde, Venezula'ya hayran kaldım ve 'Bir gün mutlaka ziyaret etmeliyim' düşüncesi oluştu. Latin Amerika fikri oluştukça Venezula'yı da bu plan içerisine dahil ettim. Öğrenci değişim programları nedeniyle yurtdışından çeşitli öğrencilerim oluyordu. Uzun zamandır görüşmediğim bir öğrencimle, sosyal medya üzerinden yaptığım bir paylaşıma yorum yapması ile yeniden haberleştik. Bu şekilde Küba'ya da giderek onları da ziyaret etmeye karar verdim. Yolculuk planım tesadüf olaylarla şekillendi."



İspanya'nın Mallorca Adası'ndan 20 Ocak'ta seyahatine başlayacağını ve ABD, Küba, Meksika, Guatemala, El Salvador, Belize, Honduras, Nikaragua, Kosta Rika, Panama, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Peru, Bolivya, Şili, Arjantin, Uruguay, Paraguay, Brezilya'yı gezeceğini belirten Sevanç, "Kalbim nereye ben oraya, düşüncesiyle seyahatini gerçekleştireceğim. Gezeceğim ülke sayısında artış olabilir. Turu planlarken, sattığım eşyalardan elde ettiği bütçeye dokunmadan, bu seyahati yaklaşık 2 bin TL olan emekli maaşı ile gerçekleştirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.



"kalbimnereyebenoraya.com" isimli bir blog sayfası açtığını belirten Sevanç, seyahati ile ilgili gelişmeleri, ayrıntıları buradan paylaşacağını belirtip, isteyen herkesin takip edebileceğini de kaydetti.



"30'UNCU YIL HEDİYEM"



Yıllarca yoğun çalışma temposuyla yaşadığını ve doğru düzgün bir tatil yapmadığını belirten Sevanç, karar veremeyenlere bir örnek olmak ve Latin Amerika seyahatinde yaşadıklarını paylaşmak amacıyla deneyimlediklerini kitapta anlatacağını söyledi.



Öğretmenlik yaşamında öğrencilerine bildiklerini aktaran Sevanç, mesleğinin 30. yılında bu seyahati gerçekleştireceğini belirterek, "Çeşitli ülkeleri görmek, kültürleri tanımak öğrenmek amacıyla bu seyahat projemi gerçekleştiriyorum. Mesleğimin 30. yılındayım bu bir nevi kendime ödülüm olacak. Hayatımız yeme-içme ve kredi kartı borcu değil. Yaşam amacımızı bulmalıyız. Aşık olduğum bir işim oldu. Emekli oldum. Sorumlu bir birey olarak, yaşam amacımı buldum. Karar verip sorumluluğumu alıyorum. Kendime bir ödül veriyorum" dedi.



Seyahatini haziran ayında tamamlamayı planladığını ancak dönüş biletini almadığını belirten Sevanç, günün birinde tekrar Bodrum'a döneceğini söyledi.



lı - Bodrummuğla