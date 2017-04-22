Kendisi küçük yüreği büyük

Hatay'da 5. sınıf öğrencisi Mehmet Demirkol, içinde 5 bin lira para ve ziynet eşyası olan cüzdanı okul müdürü aracılığıyla sahibine teslim etti



HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 5. sınıf öğrencisi Mehmet Demirkol, bulduğu cüzdanı okul müdürü aracılığıyla sahibine teslim etti.

Antakya Özbuğday Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Mehmet Demirkol, arkadaşlarıyla okul bahçesinde oyun oynarken içinde 5 bin lira ve ziynet eşyası olan cüzdanı fark etti. Demirkol, bulduğu para dolu cüzdanı okul müdürü Halit Yaylacı'ya götürdü.

Emniyete durumu bildiren okul müdürü Halit Yaylacı, cüzdanı sahibine teslim etti. Okul Müdürü Yaylacı, örnek davranışından dolayı öğrencisini tebrik etti

Maddi durumu iyi olmadığı öğrenilen Mehmet Demirkol ise, bahçede oynarken içi para dolu cüzdan bulduğunu, durumu hemen okul müdürüne haber verdiğini belirterek, "Okul müdürüyle birlikte emniyete para bulduğumuzu haber verdik. Sahibini bu şekilde bularak teslim ettik. Kendisi de bize teşekkür etti" dedi.

(ADM-