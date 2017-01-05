Kenan Sofuoğlu Kto Karatay Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

Dünya Motosiklet Şampiyonu Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu, ailesinin kariyerini oluşturmasında kendisine destek olduğunu belirterek, "Ağabeylerimle ben tamirhane ortamında büyüdük. Eğer profesyonel olmasaydık, motor tamircisi olacaktık" dedi.



Dünya Motosiklet Şampiyonu Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) Gençlik Topluğu tarafından organize edilen "Zirveye Yolculuk" programında KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. Üniversite Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen söyleşi öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Dünya Motosiklet Şampiyonu Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu'nun gençler için örnek bir şahsiyet olduğuna vurgu yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, "Kenan Sofuoğlu, bugün kültürümüzü gençlerimize aktarmada örnek bir sporcu. En iyi olma idealini, çalışmayı, azimli olmayı gençlerimize gösteriyor. KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri de bu şahsiyetleri örnek alarak idealleri doğrultusunda çalışmak zorundadır" şeklinde konuştu.



"Ne yaparsanız yapın, severek yapın"



"Zirveye Yolculuk" söyleşisinde öğrencilere nasıl dünya şampiyonu olduğunu anlatan Dünya Motosiklet Şampiyonu Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu, "İmkansızlıklarla bugünkü kariyerimin sahibi oldum. Eğer ailemin imkanı olsaydı, bana farklı koşullar sağlasalardı, dünya şampiyonu olamazdım. Hayatta ne yaparsanız yapın ama severek yapın. Ben motosikleti sevdiğim için iyi bir yarışçı oldum. Sizlere de hayatta başarılı olmanın bir işi sevmekten geçtiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



Ailesinin, kariyerini oluşturmasında kendisine destek olduğunu anlatan Sofuoğlu, "Ağabeylerimle ben tamirhane ortamında büyüdük. Eğer profesyonel olmasaydık, motor tamircisi olacaktık. Ağabeylerim benim bu sporu yapmam konusunda destek oldular. Onlar zaten yarışıyorlardı. Fakat babam benim yarışmamı istemedi. Çünkü evde zaten yarışan iki oğlu vardı. Buna rağmen üçümüz Türkiye Şampiyonasına katıldık. Birimizin Avrupa'ya gitmesi gerekiyordu. Ağabeylerim beni tercih etti" dedi.



"Sporcuya artık değer veriliyor"



Geçtiğimiz dönemlere göre motor sporlarına günümüzde federasyon ve bakanlık olarak desteklerin verildiğini de aktaran Sofuoğlu, "Yarışlara başladığım dönemde bir federasyon bile yoktu, otomobil federasyonuna bağlıydık. Bugün durum çok farklı. Artık bir federasyonumuz, sporcuya destek çıkan bir Spor Bakanlığı var. Şu an pistimde çalıştırdığım yetenekli gençler var, devletin de desteğiyle yarışmalarda çok iyi noktalara geleceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşma sonrası öğrencilerin sorularını da cevaplayan Sofuoğlu'nun "Zirveye Yolculuk" söyleşisi, Rektör Prof. Dr. Bayram Sade tarafından üniversite yayını olan "Ahilik ve Meslek Ahlakı" kitabının takdimi ile son buldu. - KONYA