Kemer Engelliler Boccede Engel Tanımıyor

Engelliler boccede engel tanımıyor



*- ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Şehit Halil Kantarcı Türkiye Bocce Şampiyonası'na, ilk defa engellilerden oluşan bir takım da katıldı. Aktif Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin 7'si engelli 8 sporcusu turnuvada mücadele etti. Derneğin Spor Eğitim Kültür ve Örgütlenme Sekreteri Mehmet Karavural, ilk defa Türkiye Şampiyonası'na bir engelli kulübünün katıldığını söyledi.



Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer'de düzenlenen Şehit Halil Kantarcı Türkiye Bocce Şampiyonası, 20-23 Nisan tarihleri arasında yapıldı. 400'ü kadın 1000 sporcunun katıldığı petank disiplinindeki müsabakalarda ilk defa engellilerden oluşan bir takım da mücadele etti. Aktif Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği'nin 7'si engelli 8 sporcusu şampiyonaya katıldı. 4'ü turnuvada tekerlekli sandalyede mücadele etti. Turnuva sonunda 4 kişiden oluşan kadın takımı ilk 16'ya girmeyi başardı.



"AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİYLE BAŞLADI"



Derneğin Spor Eğitim Kültür ve Örgütlenme Sekreteri, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, ilk defa Türkiye Şampiyonası'na bir engelli kulübünün katıldığını belirten Mehmet Karavural, 2012 yılında tescil edilmiş bir kulüp olduklarını söyledi. Avrupa Birliği projesiyle bocceyle tanıştıklarını aktaran Karavural, "Bocce serüvenimiz Türkiye Sakatlar Derneği Aktif Engelliler, Avrupa Birliği projesiyle başladı. Orada bir sosyal aktivite olarak bocce ile tanıştık. Engellilerin katıldığı sahalarımızı oluşturduk. Kendi aramızda oynadığımız bir oyundu daha sonra baktık ki bocce 7'den 70'e herkesin birlikte yapabileceği bir oyun. Bu konuda profesyonelleşmeye karar verdik ve federasyona başvurduk" dedi.



"ENGELLİ OLDUĞUMUZ İÇİN OYNAYAMAYACAĞIMIZI SÖYLEDİLER"



Sürecin ilk başlarda zorlu geçtiğini kaydeden Karavural, çevrelerinden olumsuz tepkiler aldıklarını vurguladı. Bu algıyı yıkmak için çok çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Karavural, "Engelli olduğumuz için ne yazık ki oynayamayacağımızı söylediler. Yani 'Engellilerin olduğu bir federasyonda oynayın' gibi bir dirençle karşılaştık. Tabi biz bu algıyı yıkmak için uzun süre mücadele ettik. Daha sonra geçen senelerde Merve Timur, Bocce Milli Takımı'nda oynamış, dereceleri olan ve Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören antrenörümüzü bulduk. Onunla birlikte tekrar tüzükte bir değişiklik yapıp branş ekledik, engelli olmayanlar ile ilgili lisanslarımızı tekrar çıkarttık. Şimdi 34 sporcumuz var. Tabi bunlar engelli ama biz bu Bocce ve Dart Federasyonu'na tescil işlemlerimizi tamamladık. Türkiye Şampiyonası'nda 8 sporcumuzla katılıyoruz" diye konuştu.



"HEDEFİMİZ LİGE DAHİL OLMAK"



Engelli ve engelli olmayan sporcuların gerekli teknik altyapılar sağlandığı takdirde birlikte spor yapabileceklerini de belirten Mehmet Karavural, amaçlarının böyle bir algıyı insanlara kazandırmak olduğunu söyledi. Lige dahil olmayı hedeflediklerini de anlatan Karavural, şöyle dedi:



"Engelliler engelli olmayanlarla birlikte, alt yapısı düzenlenmiş mekanlarda, birlikte spor da yapabilir, yaşama aktif katılabilir. Onlar için ayrıca pozitif bir ayrımcılığa gerek yok. Yalnızca doğru tesisler, doğru altyapılarla bunun aşılabileceğini gösterdik. Boccenin petank kısmını tamamen engellilerden oluşturuyoruz. Yani tekerlekli sandalyede farklı engelleri olanlardan ama raffa ile voloda, mesela volo koşarak yapılması gerekiyor. Volo takımlarını bizim gönüllülerimiz ya da kendi çocuklarımız oluşturuyor. Yani engelli değil volo takımı ama rafa takımı engelli ve ayakta olan yani kol engeli olan arkadaşlar raffayı da yapabiliyor. Kurgularken takımı petankı tamamen engellilerden kuruyoruz. Raffayı karma olarak kurguluyoruz. Voloda da gençlerimiz, çocuklarımızla birlikte gönüllülerimizle yarışıyoruz."