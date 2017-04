Kemer'e Bu Yıl 1,5 Milyon Rus Turist Bekleniyor

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, ilçeye bu yıl 1,5 milyon civarında Rus turist gelmesini beklediklerini söyledi.



Kemer Kaymakamlığı tarafından Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) ve Kemer Turizm Danışma Bürosu ve Kemer Belediyesi destekleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda Turizm Haftası nedeniyle bir tören düzenlendi.



Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, törende yaptığı konuşmada, "Kemer, özellikle Rus turizmindeki beklentilerini en üst seviyeye çıkardı. Bu sene Kemer'e 1,5 milyon civarında Rus turist gelmesini bekliyoruz. Kemer'in ismi çok büyüdü. Bunun için herkes bu ismi kullanmaya çalışıyor. Geçen sene Konyaaltı ilçesinde bir olay yaşandı ama basına Kemer diye yansıdı. Biz bunun düzeltilmesi için çalıştık. Çünkü Kemer, bir dünya markasıdır. Kemer'i kimsenin kullanmasına izin vermeyiz." diye konuştu.



Gül ayrıca geçen sene Kemer'e yaklaşık 700 bin Rus turistin geldiğini de sözlerine ekledi.



KETOB Başkanı Tayyar Gül de turizm sektörünün her geçen yıl dünyada gelişerek büyüdüğünü belirterek, farklı ülkelerin kültürlerini bir araya getirdiğini ve ülkelere ekonomik katkı sağladığını söyledi.



Turizm sektörünün barışı ve huzuru seven bir sektör olduğuna değinen Gül, "2014'de dünyada yapılan bir araştırmada, yurt dışından misafir ağırlayan ülkeler sıralamasında Türkiye altıncı oldu. Geçen sene ise ilk 10'a giremedik. Sektör adına bu durumdan üzüntü duyduk." dedi.



Gül, 2017 turizm sezonu öncesi bütün hazırlıkları tamamladıklarını ifade ederek, Türkiye'ye gelecek misafirlere en iyi hizmeti vermeye hazır olduklarını kaydetti.



Tören, kokteyl ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.