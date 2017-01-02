Keman Virtüözü Aşkın'ın İsmi Derslikte Yaşatılacak

Afyonkarahisar'da Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulunda bir dersliğe dünyaca ünlü Keman Virtüözü Cihat Aşkın'ın ismi verildi.



Okulda yapılan etkinliğe katılan Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle güzel bir proje kapsamında ismimin bu dersliğe verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Afyonkarahisar'ın ülkede önemli bir yeri olduğunu ve burada çalışmalar yapmaktan gurur duyduğunu ifade eden Aşkın, şöyle konuştu:



"Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile burada güzel işlere imza atıyoruz. Böylesine güzel bir projede dersliğe ismimin verilmesi beni çok mutlu etti. Hayatımda aldığım en büyük mutluluklardan biri de bugün oldu. Çocukların gözünde onlar ile beraber yaşamak, yaşatılmak bence sanatçılığın en yüce duygularından biri. Bugün bu gururu yaşatan okul müdürümüze, öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum."



Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu Müzik Öğretmeni Sezgin Aktaş ise Afyonkarahisar'da devam eden "Eğitimde Kaliteyi Artırma" Projesi kapsamında "Sanatçılar Sokağı" adını verdikleri bir proje geliştirdiklerini ifade etti.



Aktaş, "Ülkemizin önemli değerlerini, şahsiyetlerini öğrencilerimizin daha yakından, görerek de tanımaları için böyle bir girişimde bulunduk bugün de Sayın Cihat Aşkın'ın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz açılışın, öğrencilerimizin hayatında önemli bir yeri olacağına inanıyorum." dedi.



Aşkın, tören sonrası öğrencilerle bir araya geldi.